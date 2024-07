Wydawało się, że po odejściu z "Tańca z Gwiazdami" już ponad trzy lata temu, Katarzyna Skrzynecka nieprędko wróci do pierwszej ligi gwiazd. Wokalistka i aktorka dostała jednak szansę od Niny Terentiew w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i wykorzystała ją w stu procentach. Nie tylko zwyciężyła w wielkim finale show, ale przypomniała publiczności, jak dużym talentem dysponuje. To z kolei przełożyło się na nowe propozycje zawodowe. Przypomnijmy: Terentiew złożyła Skrzyneckiej lukratywną propozycję. Spodziewała się innej odpowiedzi

Nie da się ukryć, że przez wiele lat Skrzynecka nie miała łatwego życia z internautami. Wytykano jej reklamę pasztetu, krytykowano wagę, kreacje czy makijaż. Udział w programie nieco tę sytuację zmienił - na pierwszy plan wysunęły się jej umiejętności, a krytyka praktycznie nie istniała, a jeśli już to konstruktywna. W najnowszym wywiadzie Katarzyna nie kryje z tego powodu radości i cieszy się, że show i jego uczestnicy zostali odpowiednio docenieni.

Doceniali prowadzących, doceniali format, mówili, że jest to dobra rozrywka, że dawno takiego programu w zupełnie nowej formule nie było. To nas wszystkich ogromnie cieszyło. Myślę, że w przypadku tego show, gdzie rzeczywiście pisali internauci, którzy musieli się zalogować na tej stronie i nie pozostawali anonimowi, pisali bardzo życzliwie. A nawet, jeżeli wyrażali swoją krytykę, to była ona sensowna i konstruktywna. Co można by było zmienić, co im się podobało mniej i dlaczego. Myślę, że producenci programu z takiej konstruktywnej krytyki mogą wyciągać dla siebie dobre wnioski - wyznała w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl Skrzynecka.