Katarzyna Skrzynecka jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie pokazuje ujęcia nie tylko ze swojej pracy i różnorakich planów zdjęciowych, ale również ujęcia z prywatnego życia. Jedno z najnowszych zdjęć nie przypadło jednak do gustu wszystkim internautom. Niektórzy otwarcie skrytykowali artystkę.

Katarzyna Skrzynecka o wyborach

Jeszcze nie tak dawno Katarzyna Skrzynecka publikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia ze słonecznej Grecji, jednak wiadomo, że już wróciła do intensywnej pracy. Kilka dni temu pojawiła się na premierze "Następnego dnia rano" w Teatrze Capitol, natomiast teraz pojechała z innymi aktorami wystawiać przedstawienie "Wieczór panieński plus". Razem odwiedzili już m.in. Zamość, a także Zabrze, z którego artystka pokazała kilka fotografii. Przez część osób została jednak skrytykowana.

W niedzielę 15 października Katarzyna Skrzynecka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z kolegami oraz koleżankami po fachu i zdradziła, że mimo tego, iż tego dnia nie ma ich w miejscu zamieszkania, ponieważ są w trasie z przedstawieniem, to zarejestrowali się do komisji wyborczej w Zabrzu, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych.

- Ekipa teatralna w komplecie na wyjeździe w pracy w Zabrzu. Zagłosowane! Za chwilę gramy spektakl tu w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca - poinformowała na Instagramie.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część internautów gratulowała aktorce dopełnienia obywatelskiego obowiązku i przesyłała pozdrowienia. Nie wszyscy posilili się jednak na kulturalny komentarz. Jeden z internautów stwierdził: "Przeje***cie", czego Katarzyna Skrzynecka nie pozostawiła bez odpowiedzi.

- O, jak elegancko się jakiś "inteligent" wyraża. I jakże się pomylił ???????????? - napisała.

Inny obserwator dodał z kolei: "Gdyby wybory coś zmieniały, dawno byłyby zakazane", na co aktorka odpisała: "Jak dowodzi historia - wiele razy jednak zmieniały geopolityczny porządek świata, zatem - jeśli tylko nie bywają fałszowane - demokracja". Następnie artystka zwróciła uwagę także na ironiczny komentarz o treści: "Kobiety poszły na wybory i znowu wygrał PiS". Odparła: "Nie wygrał. I nie utworzy totalitarnego rządu. To wielki sukces demokracji. Również dzięki sile głosujących kobiet".

