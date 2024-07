Jak dowiedział się "Dobry Tydzień", Katarzyna Glinka rozstała się Jarosławem, ratownikiem i instruktorem WOPR, który na co dzień pracuje jako menedżer we francuskiej firmie kosmetycznej. Podobno partner Glinki wyprowadził się z mieszkania.

- Przychodziła na plan "Barw szczęścia" podłamana, zwierzała się koleżankom ze swoich problemów - czytamy w "Dobry Tydzień".

Jeśli to prawda, to jest to drugie rozstanie Kasi Glinki, bo dwa lata temu aktorka rozwiodła się z ojcem swojego synka czteroletniego Filipa - Przemysławem, po 10 latach małżeństwa. Jak na takie spekulacje zareagowała gwiazda? Glinka jest oburzona roztrząsaniem jej życia prywatnego. Wydała w tej sprawie oświadczenie w którym twierdzi, że ostatnie artykuły na jej temat są kłamliwe. Czy informacje o rozstaniu są więc nieprawdziwe?

Kochani! (...) I mimo późnej pory muszę wyrzucić z siebie gniew i poczucie bezradności... może to PRowo nieroztropne, ale czuję, ze muszę to napisać i dzięki temu lepiej spać☺️. Dożyliśmy czasów w których człowiek przeliczony jest na "klikalność " i żeby zarobić napisać można wszystko nie licząc się z tym jak rani się innych. Wystarczy pozlepiać kilka absurdalnych historyjek tylko po to aby "tytuł" był chwytliwy - to jest współczesne dziennikarstwo? Nie ujawniam informacji na temat mojego życia osobistego. To świadoma decyzja, podjęta dlatego, że cenię sobie prywatność i bardzo szanuję prywatność innych.

Gwiazda w swoim oświadczeniu pisze również o rodzinie. Wie, że musi o nich zadbać, bo nie są przygotowani na takie publikacje:

Muszę też dbać o najbliższych, którzy nie rozumieją tych mechanizmów i nie są jeszcze na nie uodpornieni. Dlatego będę reagować i użyję wszelkich możliwych metod jeśli naruszane będzie moje i moich najbliższych dobre imię oraz kiedy publikowane bedą obraźliwe i kłamliwe fakty na temat mojego życia prywatnego. Widzę też, że im bardziej staram się chronić swoją prywatność i mniej mówić tym bardziej prasa brukowa wypełnia powstałą próżnię sama, lepiąc obraz dalece wykrzywiony z którym ciężko walczyć bo jest tak medialnie, "nagłówkowo" atrakcyjny. Mimo wszytko będę szła obraną drogą, nie dam się sprowokować! Kochani szanujmy prywatność swoją i innych! Czasy się zmieniają jest Facebook, Instagram, zdjęcia nie tylko z premier, prób i planów. Jesteście tam ze mną a ja z Wami, i bardzo cenię sobie ten kontakt. Trzeba jednak zachować jakąś przestrzeń prywatną, budować azyl, stawiać granice i głęboko wierzę,że myślicie tak samo jak ja - napisała Kasia Glinka w swoim oświadczeniu.

Kasia Glinka rozstała się z partnerem czy to tylko plotka?

Kasia Glinka i Jarosław są parą od ponad roku.

Kasia Glinka podejmuje ostatnio odważne decyzje. Zrobiła sesje do Playboya oraz wystąpi w nowym programie TVP "Mów mi mistrzu".