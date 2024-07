Katarzyna Dowbor w Klinice Urody

1 z 10

Polskie gwiazdy nie tylko coraz chętniej przyznają się do zabiegów medycyny estetycznej, ale i pozwalają wejść kamerom do gabinetów chirurgicznych, aby mogły sfilmować to wydarzenie. Ostatnio Wodzianka powiększała sobie... pupę. Z dumą prezentowała na wizji efekty. Przypomnijmy: Mocne! Wodzianka cierpi podczas powiększania pupy

Tym razem urodę postanowiła poprawić Katarzyna Dowbor. 55-letnia dziennikarka została niedawno zwolniona z TVP i tłumaczono to jej podeszłym jak na standardy telewizyjne wiekiem i przemijającą urodę. Gwiazda postanowiła wziąć sprawy w swoje ręcę i w programie "Klinika Urody" emitowanym na TVN Style poddała się serii zabiegów upiększających, głównie wstrzyknięcie kwasu hialuronowego.

Zobaczcie Katarzynę Dowbor podczas zabiegu: