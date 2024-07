Katarzyna Dowbor jest gwiazdą najnowszego wydania magazynu „Viva!” Na okładce gwiazda Polsatu pokazała piękną, 16-letnią córkę Marysię. Panie, już po raz siódmy (!), przeprowadziły się do nowego domu. Mają jednak nadzieję, że to już ostatni raz. Zobacz: Katarzyna Dowbor z córką na okładce "Vivy!". Ależ Marysia wyrosła!

Okazuje się, że Marysia od lat nie mieszka z ojcem, redaktorem naczelnym "Polityki", Jerzym Baczyńskim. Nastolatka ma z nim jednak świetny kontakty. W rozmowie z "Vivą!" córka Katarzyny Dowbor przyznała, że zawsze może liczyć na jego pomoc, zwierza mu się ze wszystkich problemów, często też otrzymuje od niego prezenty:

Jest zawsze, kiedy tylko go potrzebuję. Często się widujemy, o każdej porze dnia i nocy mogę do niego zadzwonić. Jeździmy razem na wakacje. Tata jest obecny w mojej biblioteczce, bo bardzo dużo książek stale od niego dostaję. Czuję, że on o mnie myśli - mówi Marysia.