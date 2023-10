Katarzyna Dowbor pochwaliła się swoim szczęściem. Była gwiazda programu "Nasz Nowy Dom" w miniony weekend świętowała bowiem urodziny swojej córki. Okazuje się, że Marysia skończyła już 24 lata. Dumna mama za pośrednictwem mediów społecznościowych złożyła życzenia córce i pokazała jej zdjęcia. Tylko spójrzcie, jak dziś wygląda córka Katarzyny Dowbor.

Reklama

Córka Katarzyny Dowbor skończyła 24 lata

Wokół Katarzyny Dowbor jest ostatnio naprawdę bardzo głośno. Wszystko przez decyzję Edwarda Miszczaka, który zdecydował o zwolnieniu gwiazdy z hitu Polsatu. Niestety, okazało się, że Katarzyna Dowbor już nie będzie prowadzącą "Nasz Nowy Dom" i po dziesięciu latach musiała pożegnać się z programem.

Zwolnienie z pracy zaskoczyło samą Katarzynę Dowbor, która nie ukrywała żalu, ale w trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie najbliższych, a wśród nich z pewnością była jej ukochana córka Marysia, która w minioną niedzielę skończyła 24 lata. Dumna mama z okazji urodzin córki opublikowała w sieci jej zdjęcia.

Moja córka Marysia kończy dziś 24 lata! ❤️ Kocham Cię i życzę Ci spełnienia marzeń! ????????- napisała Katarzyna Dowbor.

Zobacz także: "Nasz nowy dom": Znane są kulisy zwolnienia Katarzyny Dowbor z Polsatu. Miała świętować jubileusz

Jak widać, córka Katarzyny Dowbor to kopia swojej mamy! Marysia jest dziś piękną, dorosłą kobietą. Maria Dowbor-Baczyńska jest owocem związku byłej prowadzącej "Nasz Nowy Dom" z dziennikarzem, Jerzym Baczyńskim. Pod zdjęciami córki Katarzyny Dowbor pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami.

- Piękna kobieta! Sto lat!????❤️

- Wszystkiego Najlepszego ????????Piękna dziewczyna ????

- Samych dobrych chwil życzę.❤️- komentują internauci.

Zobacz także: "Nasz nowy dom": Elżbieta Romanowska o Katarzynie Dowbor: "Nie mam zamiaru zastępować pani Kasi"

Instagram / katarzyna_dowbor_official

Reklama

My również dołączamy do życzeń dla córki Katarzyny Dowbor. Maria jest podobna do swojej mamy?