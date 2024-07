Od kilku tygodni plotkowano, że kariera Katarzyny Cichopek przeżywa ogromny kryzys. Świadczyć o tym miało niezatrudnienie aktorki w roli gospodarza sylwestrowej imprezy Polsatu. Gwiazda "M jak miłość" już była nastawiona na spędzenie tej wyjątkowej nocy ze swoim mężem i synkiem gdzieś w górach. W ostatniej chwili jednak dostała propozycję wystąpienia na warszawskim Placu Konstytucji u boku Macieja Dowbora.

Jak informuje magazyn "Party" władze stacji postanowiły dać Cichopek szansę, gdyż szukają nowej prowadzącej do tanecznego show "Got to dance".

- Polsat szuka nowej prowadzącej "Got to dance. Tylko taniec" i Kasia jest jedną z kandydatek do tej roli. Impreza sylwestrowa była testem, jak wypadnie w duecie z Maćkiem Dowborem, który prowadzi taneczny show - zdradziła "Party" osoba z Polsatu.

Aktorka miałaby zastąpić Katarzynę Kępkę, która prowadziła dwie pierwsze edycje programu. Szefostwo Polsatu uznało, że Kępka jest za mało przebojowa i nie udało jej się wypromować. Katarzyna Cichopek ma już doświadczenie w prowadzeniu wielkoformatowego show. Wraz z Krzysztofem Ibiszem byli gospodarzami programu "Jak oni śpiewają". Myślicie, że gwiazda poradzi sobie w nowej roli?