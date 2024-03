Gdy Katarzyna Cichopek rozstawała się z Marcinem Hakielem, była jedną z największych gwiazd TVP. Dzisiaj była już prowadząca „Pytanie na śniadanie” znacznie rzadziej występuje w telewizji, choć widzowie wciąż mogą oglądać ją w „M jak miłość”. Natomiast Marcin Hakiel znów ma swoje pięć minut po tym, jak wrócił do „Tańca z gwiazdami”. Jego udział w tanecznym show razem z Dagmarą Kaźmierską wywołuje spore emocje. Choreograf cieszy się, że wreszcie jego dzieci mają okazję zobaczyć, jak tata radzi sobie na parkiecie w rozrywkowym formacie.

Ostatnio Marcin Hakiel wypowiedział się na temat obecności dzieci w „Tańcu z gwiazdami”. Choreograf może cieszyć się wsparciem Adama i Helenki, a także partnerki Dominiki, którzy kibicują mu z widowni. Choć tancerzowi i Dagmarze Kaźmierskiej nie będzie łatwo przekonać do siebie jurorów, para podchodzi do walki o Kryształową kulę z dużym entuzjazmem. Wygląda na to, że – wbrew temu, co mogą sądzić internauci – na zamieszaniu wokół Hakiela korzysta także Katarzyna Cichopek.

W rozmowie z serwisem Świat Gwiazd osoba z otoczenia byłej prowadzącej „Pytanie na śniadanie” przyznała, że Katarzyna Cichopek mogła wreszcie cieszyć się spokojem, gdy media skupiły się na karierze jej byłego męża. Ponoć aktorka z „M jak miłość” i Maciej Kurzajewski zdystansowali się do całej sytuacji.

Teraz to nie Kasia, a Dagmara jest łączona z Marcinem. Wszystko kręci się wokół nich. Wątek rozstania spadł już na dalszy plan. I bardzo dobrze, bo dzięki temu Kasia z Maćkiem mogli spokojnie wybrać się w podróż do Rzymu, a pod zdjęciami, które wrzucili do internetu, dawno nie było tylu pozytywnych komentarzy. Zupełnym zaskoczeniem dla fanów jest to, że sami o sobie piszą z dystansem „Kurzopki”. Jeszcze niedawno to było nie do pomyślenia

– przekazała koleżanka aktorki z planu „M jak miłość”.