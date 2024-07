Informacja o tym, że Katarzyna Cichopek spodziewa się drugiego dziecka zelektryzowała media. Od ujawnienia tych doniesień gwiazda "M jak miłość" nie pojawiła się jeszcze publicznie na żadnej imprezie. Gdy to zrobi, to z pewnością zostanie otoczona przez tłum fotoreporterów, którzy będą chcieli uchwycić jej ciążowy brzuszek.

Aktorka aktualnie jest w trzecim miesiącu ciąży, więc ciążowy brzuszek nie jest jeszcze zbyt mocno widoczny. Jednak z biegiem tygodni jej figura znacznie się zaokrągli. Cichopek słynie z tego, że dba o swoją sylwetkę. Od kilku miesięcy spożywa zbilansowane posiłki z tak zwanej "diety wysyłkowej". Kasia nie zamierza z niej rezygnować w najbliższym czasie. Przy jej pomocy chce kontrolować swoją wagę, tak aby po urodzeniu dziecka jak najszybciej zrzucić zbędne kilogramy.

- Katarzyna Cichopek już od kilku miesięcy jest na diecie Lightbox. Dzięki temu jej ciało nabrało pięknych kształtów, ale jeśli chodzi o kilogramy to pozbyła się jedynie kilku. I nie chciała więcej. W ciąży oczywiście przytyje, ale będzie chciała tyle ile potrzeba. Codziennie dostaje 5 wartościowych posiłków. W ciąży nie zmieniła sposobu odżywiania i nie zaczęła nagle jeść za dwóch.Po konsultacji z dietetyczka zwiększono jedynie kaloryczność tych dań - to znaczy posiłki są trochę większe. Kasia zaczyna dzień od jogurtu i musli z owocami, jest zupa, ryba, albo drób, galaretka na deser, a kolacja zawsze ma dużo warzyw i ciemne pieczywo. Taki sposób odżywiania praktykuje od poniedziałku do piątku, a weekend pozwala sobie na trochę inne jedzenie - wyznał AfterParty.pl dietetyk Cichopek.