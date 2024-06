Dziś Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski nie kryją już swojego związku, ale jednocześnie rozważnie podchodzą do tego, czym dzielą się w sieci. Nie wdają się w zbyt prywatne kwestie i nie opowiadają raczej o łączącej ich miłości. Tym razem aktorka zrobiła wyjątek i zamieściła w sieci wyjątkowo emocjonalny wpis.

Kasia Cichopek rozpływa się na Kurzajewskim

Związek Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego trwa w najlepsze, choć już niejednokrotnie plotkowano o kryzysie. Swego czasu mówiono nawet, że para planuje ślub, jednak póki co do niego nie doszło. Od momentu oficjalnego ujawnienia relacji, zakochani co jakiś czas chętnie zamieszczają w sieci wspólne kadry, ale jednocześnie nie są zbyt wylewni.

Kasia i Maciej nie okazują sobie czułości na forum, nie wyznają miłości i raczej nie wypowiadają się na temat związku. Co jakiś czas jedynie przemycają serduszka pod wspólnymi fotkami czy maszerują za rękę po mieście. Tym razem natomiast aktorka pokusiła się o nieco bardziej emocjonalny wpis!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Facebook Katarzyna Cichopek

Opublikowała na InstaStory fragment programu sportowego, w którym Maciej jest reporterem, gdy rozmawiał z zaproszonymi gośćmi o trwającym Euro. Kasia uchwyciła akurat moment, jak ten pyta swoich rozmówców, czy po kilku meczach udało się wytypować zdecydowanego faworyta. Urywek skwitowała słowami:

Ja mam faworyta

Jednocześnie Kasia skierowała obiektyw dokładnie na Maćka Kurzajewskiego, dając w ten sposób do zrozumienia, że to on jest dla niej "numerem jeden". Do krótkiego, ale jakże wymownego wpisu dołączyła także uśmiechniętą buźkę z serduszkami! Trzeba przyznać, że takie gesty aktorki to prawdziwa rzadkość.

Myślicie, że Kasia i Maciek zaczną być bardziej wylewni w kwestii swojego związku?

Kasia Cichopek rozpływa się nad Kurzajewskim Instagram@katarzynacichopek

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski Instagram/Katarzyna Cichopek