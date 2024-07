Są obecnie najgorętszą parą w polskim show-biznesie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy oficjalnie pojawili się razem na gali 70-lecia TVP. Wyglądali na zakochanych i szczęśliwych. Chętnie opowiadali o tym, jak wiele satysfakcji przynosi im wspólna praca. Podczas imprezy wzbudzili niemałą sensację, ponieważ na serdecznym palcu aktorki dziennikarze zauważyli pierścionek z brylantem. Katarzyna nie chciała jednak zdradzić, czy ten pierścionek otrzymała od Macieja. Jednak informacji o zaręczynach i tak nie udało im się ukryć na długo!

Kiedy Cichopek i Kurzajewski wezmą ślub?

Magazyn “Party” zdradza, jak Kasia Cichopek zareagowała na oświadczyny Kurzajewskiego.

- Maciej bardzo zaskoczył Kasię, bo ona zupełnie nie spodziewała się, że już teraz poprosi ją o rękę. Sam wybierał pierścionek i chciał utrzymać wszystko w tajemnicy – zdradził w magazynie “Party” znajomy pary.

Czy kolejnym krokiem pary będzie podjęcie decyzji o ślubie?

– Najpierw chcieliby razem zamieszkać. Teraz Maciej mieszka z mamą, a Katarzyna z dziećmi. Rozglądają się za dużym domem, w którym wszyscy czuliby się komfortowo. Zarówno mama Macieja, która potrzebuje jego pomocy, jak i dzieci Katarzyny – zdradza „Party” osoba z otoczenia pary.

To jednak nie oznacza, że decyzję o ślubie mają zamiar odłożyć na później.

- Ich bliscy uważają, że idealnie do siebie pasują, dlatego nie powinni zwlekać ze ślubem i szybko ustalić datę – dodaje ich znajomy.

Temat ślubu ma pojawić się przy wigilijnym stole, przy którym Maciej i Katarzyna zasiądą ze swoimi bliskimi - rodzicami aktorki, jej bratem, 99-letnią babcią Katarzyną, mamą Macieja oraz prawdopodobnie jego synami. W tym roku Cichopek nie spędzi świąt ze swoimi dziećmi. W Wielkanoc zabrała Helenkę i Adama na Malediwy, dlatego teraz Boże Narodzenie z dziećmi “przypada” jej byłemu mężowi, Marcinowi Hakielowi.

Wszystko wskazuje na to, że świąteczny okres będzie dla pary chwilą wytchnienia po ostatnich ciężkich tygodniach spowodowanych zamieszkaniem medialnym i wywiadami, których na ich temat udziela była żona Macieja, Paulina Smaszcz.

– Są już tym bardzo zmęczeni, Kasia mocno to przeżywa. Maciej robi wszystko, żeby zrekompensować jej te ciężkie chwile - dodaje informator “Party”.

Znajomi pary podkreślają, że Katarzyna u boku Macieja rozkwita, a on ma wobec niej poważne plany i chciałby, żeby sformalizowali swój związek. Czy stanie się to w przyszłym roku? Wszystko na to wskazuje.

