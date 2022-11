Maciej Kurzajewski został zawieszony przez władze TVP! Wszystko przez jego wypowiedzi w programie " Świat się kręci ", gdzie promował premierowy odcinek " Rinke za kratami" w telewizji Polsat . Jak wyglądała wpadka Kurzajewskiego? Podczas programu rozmawiano o stresie w pracy i w trakcie rozmowy pokazano m.in. wspólne zdjęcia producenta Rinke Rooyensa i Kurzajewskiego. Prowadzący skomentował wówczas ich wspólną fotografię: Nie chciałem, żeby Rinke Rooyens, producent programu „Świat się kręci” stresował się, bo on ma dzisiaj premierę swojego programu „Rinke za kratami”, 22:10. Państwo wiedzą, gdzie oglądać. Dziękuję . Zachowanie Macieja Kurzajewskiego skomentowało biuro prasowe TVP. Promowanie programów stacji konkurencyjnych nie jest dopuszczalne na antenie TVP1 . Nie ma i nie będzie zgody na tego typu działania - czytamy na Wirtualnemedia.pl. Swoje stanowisko w sprawie Macieja Kurzajewskiego przedstawiła także firma Rinke Rooyensa, która produkuje "Świat się kręci". Ani firma Rochstar, ani jakikolwiek jej przedstawiciel nie tylko nie prosił o taką wypowiedź prowadzącego, ale też nie widział, że padnie . Jak donoszą Wirtualnemedia.pl zarówno Maciej Kurzajewski jak i przedstawiciele Rochstar złożyli już wyjaśnienia władzom Telewizji Publicznej. Niestety, od piątku dziennikarz jest zawieszony i wciąż nie wiadomo jak potoczą się jego losy. Co ciekawe, to nie był pierwszy raz, kiedy w programie TVP wspominano o show konkurencyjnych stacji. Rok temu, przy okazji wizyty Joanny Moro, mówiono o jej udziale w "Tańcu z gwiazdami". Zobacz również: Kraśko wrócił do pracy po wakacjach z Ferenstein. Młynarska zadała mu na wizji krępujące pytanie