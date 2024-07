Katarzyna Burzyńska zachwala swojego synka! W maju dziennikarka została po raz pierwszy mamą i ewidentnie macierzyństwo jej służy. Młoda mama szybko wróciła do pracy, ale spędza możliwie jak najwięcej czasu ze swoim synkiem. Okazuje się, że są oni bardzo aktywną rodziną, a Henio to bardzo grzeczne dziecko. Katarzyna Burzyńska zdradził co nieco w rozmowie z Party.pl:

Reklama

Mam takiego syna, który jest strasznym śpiochem. Dzisiaj spał od godziny 20 do 9 rano. On po prostu jest bardzo wyluzowany, chillout to podstawa w jego życiu i funkcjonowaniu, spacerki, przesypianie nocy, uśmiechanie się i jedzenie. To są jego główne czynności.

Co jeszcze zdradziła dziennikarka? Posłuchaj!

Zobacz: Katarzyna Burzyńska narzeka na polskie koleje: "Siedzimy z Heniem na podłodze i wreszcie jedziemy". Dodała mocny wpis!​

Katarzyna Burzyńska chwali się synkiem. Jej Henio jest bardzo grzeczny!

Zobacz także

Reklama