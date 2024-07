1 z 9

Kasia Zielińska już po raz trzeci przygotowała prezenty dla podopiecznych Fundacji Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka, której jest Ambasadorką. Fundacja zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. I to właśnie dla tych wyjątkowych dzieci Kasia specjalnie przyjechała do Gdańska, aby wręczyć im prezenty, spędzić z nimi trochę czasu i przekonać się, jakie wspaniałe robią postępy. Dwa lata temu jej koleżanka z rodzinnego Starego Sącza, która jest mamą chłopca z autyzmem, podopiecznego Fundacji, namówiła Kasię do zaangażowania się na rzecz poszerzania świadomości społecznej na temat autyzmu. Katarzyna Zielińska wspiera od 2 lat Fundację IWRD. Wystąpiła także w filmie promującym Fundację.

Okres świąteczny to czas spotkań rodzinnych. To czas kiedy dajemy i przyjmujemy prezenty. Kiedy poświęcamy sobie i swoim bliskim więcej czasu i chętniej słuchamy siebie nawzajem. Pochylamy się nad problemami potrzebujących. Zatem to wyjątkowo dobry czas, aby o problematyce autyzmu przypomnieć i podarować coś wyjątkowego: wspomóc osobę z autyzmem, czy organizację niosącą im pomoc – jak Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku – zachęca gorąco Kasia Zielińska.

Więcej informacji o Fundacji IWRD: www.iwrd.pl

