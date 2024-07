Popularność bloga "Make Life Easier" prowadzonego przez Kasię Tusk ostatnio osiągnęła szczyty. Jej porady modowe można czytać w magazynie "Flesz", a to na pewno jeszcze zwiększa grono jej fanów. Córka premiera postanowiła wykorzystać ten sukces i na swoim blogu umieściła link do sklepu internetowego swojej przyszłej szwagierki, czyli siostry swojego narzeczonego Zofii Cudnej.



W sklepie makecookingeasier.shop.pl można zaopatrzyć się w naczynia niezbędne w kuchni. Mimo że bardzo ładnie wykonane, to niestety nie należą one do najtańszych. Kasia Tusk zaprzecza jednak jakoby miała cokolwiek wspólnego z tym sklepem. Ale za to chętnie linkuje.



