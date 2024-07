O Kasi Stankiewicz znowu jest głośno! Piosenkarka, która wiele lat temu razem z zespołem Varius Manx stworzyła hit "Orła cień", wróciła do show-biznesu. Gwiazda występuje w tanecznym show "Taniec z gwiazdami" i znowu rozpoczyna współpracę z zespołem Roberta Jansona. Kasia w rozmowie z Party.pl przyznała, że długo zastanawiała się nad występem w show Polsatu i wzięciem udziału w jubileuszowej trasie Varius Manx.

Ja się bardzo długo broniłam przed tym. A wreszcie, jak pomyślałam sobie co ma być to będzie, to nagle się okazało, że właśnie to poniosło za sobą dla mnie zadziwiającą, jedną z wielu konsekwencji. Ludzie z którymi wcześniej nie mogłam się doprosić rozmowy, wywiadu, recenzji - nagle po prostu "zapraszamy panią Kasię". To jest dla mnie zaskakujące, bo ja miałam zawsze takie przekonanie, że muzyka i sztuka, że to co ja robię jest najistotniejsze. Moich fanów nie interesuje to, czy ja obudziłam się dzisiaj z dwudziestoma partnerami czy z jednym.