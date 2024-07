Chociaż Kasia Cichopek nie wie jeszcze jakiej płci jest jej drugie dziecko to już trwa "casting" na imiona. Menadżerka aktorki, Aldona Wleklak, zdradziła "Show", że w "rodzinnych rankingach" zwyciężają Hania, Kuba i Piotruś. To ulubione imiona Kasi i Marcina Hakiela, którzy dopiero co zamieszkali w wyremontowanym dwupokojowym mieszkaniu na warszawskiej Sadybie.

Reklama

Na pytanie czy para rozważa przeprowadzkę do większego domu, kiedy na świecie powitają drugie dziecko, czytamy:

- Na podjęcie decyzji o tym, gdzie zamieszkają mają jeszcze czas, bo rodzina powiększy się jesienią - mówi menadżerka Cichopek.

Przypomnijmy, że pierwszy syn Cichopek ma na imię Adaś.

We "Fleszu" przeczytasz więcej na temat nowego programu Kasi Cichopek >>>

Zobacz także

Reklama

Pierwsze zdjęcia ciężarnej Kasi Cichopek: