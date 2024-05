Zofia Zborowska i Andrzej Wrona 15 maja po raz drugi zostali rodzicami. Para dała córeczce na imię Jaśmina, o czym od razu po porodzie poinformowali w mediach społecznościowych. Jednak czy aby na pewno tak będzie się nazywać córeczka Zborowskiej i Wrony? Siatkarz w środku nocy poinformował fanów, że "zapomniał" zarejestrować dziecko.

W zeszłym tygodniu na świat przyszła druga córeczka Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, której sławni rodzice wybrali oryginalne imię- Jaśmina. To już druga pociecha, bo para ma już jedną córkę- trzyletnią Nadziejkę. Szczęśliwa rodzinka jest już w komplecie i cieszą się pierwszymi wspólnymi chwilami razem. Niespodziewanie błogi spokój przerwało Instastory Wrony, który w środku nocy przypomniał sobie, że nie zarejestrował córki w urzędzie stanu cywilnego.

Andrzej Wrona poinformował swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że w ferworze emocji wypadła mu z głowy bardzo ważna sprawa - mianowicie rejestracja córki w urzędzie stanu cywilnego. Sportowiec był pewien, że na zgłoszenie dziecka ma jedynie siedem dni i nie ukrywał, że się przestraszył.

Siatkarz na szczęście mógł odetchnąć z ulgą i zaczął zastanawiać się, czy ktoś z jego obserwatorów miał taki przypadek, że ktoś inny wybrał imię dziecka.

Ja to się zastanawiam, teraz mi przyszło to do głowy, że jest limit 21 dni i jeżeli się nie zdąży to wtedy chyba położna, która odbierała dziecko, albo ktoś ze szpitala ma prawo zarejestrować dziecko i wybrać imię. Jestem ciekaw, czy jest tu ktoś, kto zapomniał i komu ktoś obcy, nie z rodziny, rejestrował dziecko i wpisał imię. Jest tu ktoś taki?

dodał Wrona.