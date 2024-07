Trzy lata temu na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Serialowa gwiazda przyznaje, że czuje się świetnie w roli mamy. Co więcej, macierzyństwo pozwoliło jej osiągnąć sukces jako "Sexy mama", która pomaga innym kobietom wrócić do formy sprzed ciąży. Wszystko wskazuje na to, że Cichopek już wkrótce urodzi kolejne dziecko. Serialowa aktorka w rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, że marzy rodzeństwie dla małego Adasia.

Na pytanie czy chciałaby zajść w ciążę, Katarzyna Cichopek odpowiedziała: Tak i nie są to odległe plany. Bardzo bym chciała urodzić drugie dziecko, ale zobaczymy, czy czas na to pozwoli. To musi być przemyślana decyzja.

Katarzyna Cichopek przyznała również, że pierwsza ciąża nieco ją zaskoczyła. To właśnie przez narodziny dziecka aktorka nie wcieliła się bohaterkę serialu "Tancerze". Przy planowaniu drugiego dziecka Cichopek z pewnością nie będzie chciała stracić kolejnej szansy na rolę...

