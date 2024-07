1 z 6

Karolina Szostak dostała mandat! Kiedy prezenterka buszowała w butiku Łukasza Jemioła, pracownicy Zarządu Dróg Miejskich nałożyli na nią mandat, ponieważ gwiazda zaparkowała na miejscu, które należy do Ośrodka Wspomagania Rodziny. Karolina Szostak chyba była nieco zdziwiona... Poprosiła jednak pracownika butiku, aby odebrał mandat i przestawił jej samochód. Następnie wsiadła do samochodu przyjaciół i odjechała. Wciąż zastanawiamy się, co prezenterka miała na głowie ;) Na pewno nie dało się jej nie zauważyć na ulicy!

