Karolina Malinowska to jedna z gwiazd, które umiejętnie łączą życie zawodowe i macierzyństwo. Modelka nie ukrywa jednak, że nie jest to łatwe zadanie i wymaga wielu poświęceń. Najmłodsze dziecko towarzyszy Karolinie nawet w pracy. Przypomnijmy: Malinowska to mama na cały etat. Zabrała synka do telewizji w wózku za blisko 2 tysiące złotych

Sposób w jaki Malinowska mówi o macierzyństwie różni się mocno od modelu lansowanego przez większość gwiazd, które urodziły dzieci. Tradycją jest też widok celebrytki, która tuż po porodzie prezentuje bardzo szczupłą figurę i zachwyca seksownymi stylizacjami. Uwagę na to zjawisko zwróciła sama Karolina, która w najnowszym wywiadzie wyznała, że życie młodych mam nie wygląda tak bajkowo, jak np. Anny Muchy. Aktorka urodziła dwójkę dzieci i jest klasycznym wręcz przykładem "sexy mamy".



Anna Mucha w ciąży i po ciąży biegała na obcasach i jakkolwiek ją kocham, to wiem, że tak życie nie wygląda. Nie widziałam kobiety na takich obcasach biegającej po markecie. Mamy rzadko mówią o tym, że jest im trudno. Jak się czyta wywiady z gwiazdami, to zazwyczaj wszystkie zapewniają, że jest absolutnie cudownie. A potem się okazuje, że mają trzy nianie na zmianie. Macierzyństwo nie jest trudne, macierzyństwo jest przerąbane. I każda osoba, która jest rodzicem, za mną to powtórzy - wyznaje Karolina w "Gwiazdach".

Malinowska swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi macierzyństwa dzieli się również w kąciku "Misja mama" w Pytaniu na Śniadanie. Zgadzacie się z nią?

