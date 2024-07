Małżeństwo Karoliny Malinowskiej i Oliviera Janiaka jest jednym z najbardziej poukładanych w polskim show-biznesie. Para wspólnie wychowuje trójkę synów, a na ich koncie ciężko o skandale i kontrowersje. Modelka i dziennikarz tworzą również idealny duet w pracy, co zauważa wielu reklamodawców, angażując ich do wielkich kampanii. Przypomnijmy: Malinowska i Janiak zgarnęli nowy kontrakt. Dbanie o wygląd przyniosło efekty

Para pojawiła się ostatnio wraz z dziećmi na okładce magazynu "Viva!". W długiej rozmowie opowiedzieli o codziennym życiu, wychowywaniu trójki dzieci czy o swoich wadach. Każde z nich nie raz zapewniło, że ich miłość jest silna i pomimo wielu pokus w wielkim świecie, nie ma mowy o żadnej zdradzie. Dlaczego udało im się tak długo przetrwać? Olivier i Karolina odpowiedzieli w zabawny sposób:

Olivier: Mnie ciągle nie ma. Po prostu (śmiech)

Karolina: Kiedy pomyślę, że miałabym kogoś szukać, kombinować, zwyczajnie mi się nie chce.

Olivier: Kto cię weźmie z trójką małych dzieci?

Karolina: (śmiech) Po pierwsze. Po drugie, jestem za leniwa na zdradę.

Olivier: Myśmy się pobrali, kiedy miałem 30 lat. Spróbowałem różnych wariantów w życiu. Dzięki temu wiem, że emocje związane z fizyczną stroną każdej relacji są podobne. Zawsze jest ten sam mechanizm: na początku jesteś nakręcony, na adrenalinie, jest fascynacja, jest szał, a po dwóch latach wszystko łagodnieje. Jeśli miałbym zaczynać nową miłość, to wiem, jaki ona ma finał.

Karolina: Starsze osoby mówią, że kiedyś, jak coś się zepsuło, to się naprawiało. Dziś wyrzuca się na śmietnik i kupuje nowe. Z miłością, uczuciami, związkami jest podobnie. Fajnie jest należeć do pokolenia, gdzie się naprawia, łata, ceruje

Olivier: Są momenty, że drzemy się na siebie strasznie i nie jest miło. Ale oboje wiemy, że się kochamy i po tym, co razem przeżyliśmy, już z nikim nie będziemy tak blisko.