Karolina Malinowska szczerze przyznaje, że bardzo trudno wrócić jej do sylwetki modelki, którą posiadała przed urodzeniem trzech synów. Jednak mając ze przyjaciółkę Ewę Chodakowską nie da się zaprzestać walki o szczupłe ciało. Karolina opowiedziała Party.pl, że została zmobilizowana do rozpoczęcia nowego rodzaju treningu:

Program "Bikini" jest wprowadzany co drugi dzień. To jest nowość, którą proponuje Ewa. Nie oglądajcie filmiku promocyjnego do "Bikini", bo można mieć doła do końca życia. Jak się widzi Chodakowską fruwającą niczym modelka Victoria Secret! Staram się robić coś codziennie, mówię uczciwie. To mi się wcześniej nie zdarzało.