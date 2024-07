Karolinie Korwin Piotrowskiej spodobała się torebka Sary Boruc! Dziennikarka, która raczej rzadko interesuje się modowymi nowinkami, tym razem jednak była naprawdę pod wrażaniem. Pod ostatnim zdjęciem, słynącej ze swojego zamiłowania do ekskluzywnych dodatków, Sary Boruc na Instagramie zdradziła, że torebka żony piłkarza ją zachwyciła. Sara pokazała fotkę swojej stylizacji, która utrzymana jest w kolorach grafitu i czerni. Jedynym ekstrawaganckim elementem jej stroju jest błyszcząca torebka słynnej marki Louis Vuitton. To właśnie ten dodatek bardzo przypadł do gusty Karolinie Korwin Piotrowskiej, która napisała w komentarzu:

Jezusie torebka.

Na co Sara odpowiedziała pytaniem:

Straszy?

A Karolina na to:

No nie zasnę. Mega jest.

Sara przyznała racje dziennikarce, pisząc, że również bardzo lubi ten model. A wam jak się podoba ta torebka? Naprawdę robi aż takie wrażenie? My jesteśmy nieco zaskoczeni reakcją Karoliny. Ale pozytywnie. :) Dziennikarka raczej krytycznie odnosi się do pokazywania stylizacji na Instagramie, lecz widocznie miłość do mody dopadła również ją. ;) W pełni to rozumiemy.

Karolinie Korwin Piotrowskiej spodobała się torebka Sary Boruc.

Sara Boruc słynie ze swojego zamiłowania do mody.

Karolina Korwin Piotrowska rzadko chwali stylizacje innych gwiazd.