Gwiazdy kochają Photoshopa i zazwyczaj nie mają nic przeciwko, aby grafik mniej lub bardziej delikatnie poprawił ich zdjęcia, które potem ukazują się w kolorowych magazynach. Czasem jednak grafików ponosi fantazja, a efekty mogą być naprawdę opłakane. Przypomnijmy: Kurdej-Szatan na kolejnej okładce. Grafik skrzywdził ją jak kiedyś Kożuchowską

Kolejną ofiarą takiej nadgorliwości jest Agnieszka Dygant. Aktorka znalazła się na okładce najnowszego numeru magazynu "Twój Styl" i tym razem obyło się bez przesadnego retuszu twarzy. Uwagę zwraca za to coś innego - nienaturalnie szczupła noga gwiazdy i brak części krzesła, na którym siedzi. Wpadka nie umknęła uwadze Karoliny Korwin Piotrowskiej, która zdążyła już wyśmiać ją na swoim Facebooku.



Pytanie brzmi; co się jej stało w prawą nogę ( albo w biodro?), co zrobiła poczytnej przecież i niegłupiej gazecie ta naprawdę świetna i urodziwa dziewczyna, że zrobili jej coś takiego oraz jakim cudem ona siedzi ( i na czym- to chyba podobny albo ten sam stołek, na którym siedziała kiedyś Młynarska.... ) - komentuje Karolina.