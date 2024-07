6 z 6

Paweł Pawlikowski

Miejsce 1. OSCAR DLA POLSKI - „Ida” reż. Paweł Pawlikowski

KP: To był piękny moment, kiedy przystojny, elegancki i świetnie mówiący po angielsku Paweł Pawlikowski odbierał Oscara. Tym bardziej koszmarnie przykro było słyszeć w Polsce, że „Ida”, jeden z najbardziej wstrząsających filmów w historii mówiących o tym, co wojna robi z ludźmi, jest antypolska i nie powinna była powstać. Ten, kto tak mówi, jest niespełna rozumu. Ten rok to także sukces Małgorzaty Szumowskiej i jej filmu „Body/Ciało” na Berlinale. Oby nikt tej dobrej passy polskiego kina teraz nie zepsuł polityką. OBY.

AR: No co też ty opowiadasz za herezje! Toż to dopiero teraz, zgodnie z zapowiedziami ministrów, będziemy kręcili superprodukcję za superprodukcją. Zamykam oczy i widzę Brada Pitta w roli Bolesława Chrobrego w filmie o tym, jak to polski król ratował Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Nie, zaraz, Niemcy teraz nie są trendy... No dobra, to Benedicta Cumberbatcha w roli Zygmunta III Wazy w wojennym filmie „Bitwa pod Moskwą”. I Jennifer Lawrence jako królową Jadwigę w dramacie o Polce, co to Niemca nie chciała i Litwina wolała. To się będzie działo. Za rok wszystkie Oscary nasze ;)

Zgadzacie się z werdyktem naszego jury?