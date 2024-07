Jednym z najpopularniejszych polskich kanałów na YouTubie są "Wywiady z dupy", gdzie prowadzący, Maciej Dąbrowski, wdaje się w absurdalne pogawędki z zaproszonymi gwiazdami. Dziennikarz często je obraża, atakuje i śmieję się z największych wad. Oczywiście, wszystko za zgodą gości. Przypomnijmy: Podsiadło wkurzył się podczas wywiadu: To jest ku**a przegięcie

W piwnicy, gdzie odbywają się wywiady, pojawiła się również Karolina Korwin Piotrowska. Już na początku zaczęło się od śmiesznego żartu, kiedy dziennikarz przedstawił ją jaką Karolinę Korwin-Mikke. Dziennikarka szybko go zripostowała:

Super fantastyczny żart, gleba. Gdybym brała po złotówce od każdego, za nazwanie mnie Korwin-Mikke to podjechałabym tu Rolss-Roycem i byłabym bardzo bogatym człowiekiem - przekonuje

Później było już tylko ostrzej:

Dziennikarz: To Ty nie masz męża? To może jesteś lesbijką?

Karolina: Nie mam męża, pracuję w kobiecej stacji, muszę być lesbijką. Fajnie, nie? Wreszcie to powiedziałam. Szczęśliwy jesteś?

Dziennikarz: Twoje całe zawodowe życie składa się z hejtowania innych - tego nie lubisz, tamtego nie lubisz, nawet Maffashion nie lubisz.

Karolina: Ja ją lubię, ale ona..

Dziennikarz: Co, nie popuściła Ci szpary? Zabrakło Ci słów?

Po kilku minutach wywiad został przerwany i nagle pojawił się Łukasz Jakóbiak, który z miejsca zaatakował Korwin, a następnie oblał ją wodą, za nazwanie go "tym czymś". Było to oczywiście nawiązanie do słynnego wywiadu z Rafalalą:

Łukasz: Dzień dobry pani dziennikarko, i co? Tym razem udał się research? Zabrakło języka w gębie? W telewizji taka wygadana, a w piwnicy taka myszunia.

Karolina: Ale o co chodzi, że to coś..??

Łukasz: To coś? jak mnie nazwałaś? To coś?

Ten wywiad po prostu trzeba zobaczyć!

Karolina Korwin Piotrowska na konferencji: