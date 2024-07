Karolina Korwin Piotrowska o ostatnim dniu swojego życia! Dziennikarka będzie gościem w nowym odcinku programu Łukasza Jakóbiaka - "20m2". Dziennikarz jak zawsze zadał szereg nietypowych pytań. Karolina Korwin Piotrowska odpowiedziała między innymi, jak wyobraża sobie swój ostatni dzień życia. Jej odpowiedź nawiązuje oczywiście do filmu:

Wiesz co? Dobre pytanie. W tej książce jest Inwazja Barbarzyńców i to jest taki film, który ja obejrzałam niedługo po śmierci mojego taty. I to jest taki film, który mnie utwierdził w tym jak ja chcę zrobić, gdyby trzeba było. I myślę, że chciałabym, żeby było tak jak w Inwazji Barbarzyńców - cytują dziennikarkę w zapowiedzi producenci programu.

Łukasz Jakóbiak jednak chciał pociągnąć temat dalej. Namówił więc dziennikarkę, aby powiedziała coś więcej na temat tego dnia i opisała go bardziej szczegółowo. Prowadząca "Magiel Towarzyszki" nie miała żadnych oporów ku temu:

No więc, że sam decydujesz kiedy to nastąpi, nie poddajesz się bólowi. Niekoniecznie przylatuje biały anioł pod postacią pielęgniarki a potem narkomanki, która wstrzykuje Ci w żyły kolejne porcje morfiny. Ale, że generalnie jest to z tymi ludźmi, których lubisz, patrzysz na widok, który zawsze dawał Ci ukojenie i zasypiasz. I tak bym chciała żeby było, ale wiesz chociaż ja mam chore serce, więc mnie prawdopodobnie strzeli w locie. Co też jest dobre. Byleby nie na ulicy i byleby… ale żeby szybko. No i jakiś utwór. Ja mam play listę na swój pogrzeb, no i Krzysiek Ibisz mowę wygłasza - czytamy w zapowiedzi "20m2".