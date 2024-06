W ostatnim czasie odeszło od nas wiele cenionych i utalentowanych postaci i niestety, właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnej stracie. Jako pierwszy smutną wiadomość przekazał syn piosenkarki, publikując w sieci wzruszające zdjęcie. Okazuje się, że ostatnie lata gwiazdy były dla niej prawdziwym koszmarem.

Dopiero co informowaliśmy, że Budka Suflera pogrążyła się w żałobie, a teraz dotarły do nas kolejne smutne informacje. Tym razem żal ogarnął francuską publiczność, bowiem odeszła od nas ceniona piosenkarka i aktorka - Francoise Hardy! Jako pierwszy przygnębiające wieści przekazał jej syn, publikując ich wspólne, archiwalne zdjęcie i pisząc krótko, ale wymownie:

Artystka miała 80 lat i od dawna była uznawana za "kobietę idealną". Co ciekawe, kochali się w niej nawet Beatlesi! Popularność przyniosła jej piosenka "Tous les garçons et les filles", wydana w 1962 roku. Latami cieszyła się ogromnym uznaniem, co pozwalało jej stale rozwijać skrzydła kariery. Ostatni swój album, zatytułowany "Personne d'autre", wydała w 2018 roku.

Niestety, ostatnie lata życia nie były dla niej łaskawe. Na początku lat dwutysięcznych zdiagnozowano u niej chłoniaka, a w 2015 roku trafiła do szpitala, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Lekarzom ledwo udało się ją uratować. Spokój gwiazdy i jej najbliższych nie trwał długo, bo już trzy lata później zdiagnozowano u niej guza ucha.

Francoise Hardy starała się walczyć o zdrowie i życie, ale niestety... było z nią coraz gorzej. W 2021 roku udzieliła wywiadu, w którym wprost przyznała, że "koniec jest blisko"!

Zobacz także