Szybko zleciało, Łukasz Jakóbiak tydzień temu świętował dwusetny odcinek swojego internetowego programu 20m2 Łukasza. I to w doborowym towarzystwie - na 20m2 minikoncert dała sama Maryla Rodowicz! Czy to był najmniejszy koncert świata w jej wykonaniu? Chyba tak! I tylko Łukasz mógł namówić divę, żeby zrobiła to dla niego i internautów.

Reklama

Czy teraz, po 4 latach, program wyczerpał swoją formuję i Jakóbiak zakończy jego emisję?

mat. prasowe

Nic z tych rzeczy. Dziennikarz ma zamiar robić program tak długo, jak gwiazdy będą chciały do niego przychodzić.

A co takiego ma w sobie Łukasz Jakóbiak, że znane osoby tylko jemu zwierzają się lub potwierdzają kontrowersyjne plotki. Przykłady? Maria Peszek powiedziała w talk-show, że wychowali ją geje. Kasia Stankiewicz, że przez 5 lat żyła z piosenki "Orła cień", Kayah, że była zdradzana, Grzegorz Hyży o rozwodzie z Mają, a Doda wjechała do niego dźwigiem i wykąpała się w jego wannie, już nie mówiąc o tym, że Edyta Górniak gościła go w swoim ulubionym hotelu w Portugalii. Łukaszowi udaje się to, o czym inni mogliby tylko pomarzyć.

Zobacz także

Historia Łukasza Jakóbiaka

Łukasz Jakóbiak jest człowiekiem, który pokazuje, że jeśli się chce, to można wszystko. Zawsze chciał pracować w mediach lub w przemyśle muzycznym, dlatego by to zdobyć wywiesił przed wejściem do siedziby EMI Music Poland największy w Polsce list motywacyjny i CV o rozmiarze 3x6 metrów. Potem dostawał zlecenia prowadzenia dużych imprez muzycznych.

Zobacz także: klauzula do CV o ochronie danych osobowych

Chciał jednak rozmawiać z gwiazdami. I wpadł na pomysł internetowego talk-show 20m2, nazwanego tak od wymiarów kawalerki, w której jest kręcony. To do niej zaczął zapraszać największe gwiazdy na wywiady. Gościł już m.in. Krystynę Jandę, Dodę, Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Andrzeja Seweryna, Justynę Steczkowską czy Conchitę Wurst.

Mówiło się, że Jakóbiak będzie drugim Wojewódzkim, że zawładnie polskim show-biznesem. Ale wygląda na to, że Łukasz tego nie chce. Ostatnio naprawdę realizuje się jako... mówca inspiracyjny. Ostatnio na stadionie w Poznaniu wystąpił dla 30 tysięcy osób na jednej scenie z Nickiem Vujcicem, guru od motywacji! Jako mówca inspiracyjny ma nawet po dwa wykłady dziennie i to jest Jakóbiaka olbrzymi sukces. Podobno gdy się go słucha, ma się ochotę nie tylko zbawiać świat, ale też zdobywa się wiarę, że wszystko się w życiu uda. I o to chodzi!

mat. prasowe

Ewa Chodakowska pomaga ludziom zadbać o formę, Maja Sablewska przywrócić pozytywne myślenie o sobie, a Łukasz Jakóbiak - uwierzyć w siebie!

Ale z programu nie rezygnuje i dobrze!

Reklama

Zobacz także: Kamil Durczok dwa lata temu: "Ja mam zachowania, których się wstydzę" [WIDEO]