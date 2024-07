Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z Party.pl skomentowała ostatnie, nieprawdziwe plotki o stanie zdrowia córki Ewy Błaszczyk. W mediach pojawiły się bowiem doniesienia, że 22-letnia Aleksandra Janczarska została wybudzona ze śpiączki. Informacje potwierdzały kolejne portale i serwisy plotkarskie. Ewa Błaszczyk w rozmowie z Viva! zdementowała doniesienia o stanie zdrowia córki, jednak to nie powstrzymało kolejnych plotek. Aktorka udzieliła więc wywiadu dla TVN24, gdzie zdradziła, że Aleksandra jest w "stanie minimalnej świadomości". Jak na sensacyjne i nieprawdziwe doniesienia medialne o córce Ewy Błaszczyk zareagowała Karolina Korwin-Piotrowska?

Czasami się możemy bawić, ale jeśli chodzi o chorobę czyjąś, czyjąś niedyspozycję- powielanie newsa, wyjętego z kontekstu zdania, wypowiedzi lekarki córki Ewy Błaszczyk, robienie z tego halo, że ta dziewczynka jest wybudzona, doprowadzenie do tego, że Ewa Błaszczyk jest zmuszona na żywo, w telewizji, kiedy jest jej trudno- ja to widziałam- ze ściśniętym gardłem mówić, że nie będzie wielkiej poprawy, bo raczej tu nie ma szans, że to jest maksimum. Ja to oglądałam i się zastanawiałam, gdzie jest ta dziennikarka, która napisała ten tekst na bazie którego powstał ten pierdyliard newsów, który doprowadził do tego, że ta kobieta musiała na oczach milionów ludzi bronić się przed tym, że dzwoniono do niej i gratulowano jej wybudzenia jej córki, kiedy ona wie, że to prawdopodobnie nie nastąpi w takim stopniu o jakim my myślimy. Dla mnie to była kolosalna żenada.