Anna Wendzikowska w ostatnim okresie jest mistrzynią wpadek, o których piszą wszyscy. Ostatnio Kuba Wojewódzki postanowił wkręcić dziennikarkę i zaproponował jej wywiad z nieżyjącym od 21 lat pisarzem. Zobacz: Wojewódzki wkręcił Wendzikowską. Dziennikarka chciała przeprowadzić wywiad z nieżyjącym pisarzem

Karolina Korwin Piotrowska nie byłaby sobą, gdyby nie skomentowała tej sytuacji. Nie jest tajemnicą, że dziennikarka nie przepada za Wendzikowską i wielokrotnie wypominała jej brak wiedzy. Teraz w swoim subiektywnym podsumowaniu tygodnia także poświęciła kilka słów gwieździe TVN. Nie obyło się bez ironii:

Kolejna wielce uzdolniona kobieta mnóstwa talentów, projektantka bizuterii, aktorka, celebrytka, dziennikarka, matka, narzeczona, bohaterka Instagrama czyli Anna Wendzikowska znowu zagotowała media po tym, jak niedawno nie wiedziała, kim jest Grotowski. Poszła za ciosem i zgodziła się poprowadzić w sierpniu, w Teatrze Polskim spotkanie z Charlesem Bukowskim, pisarzem, który nie żyje od ponad 20 lat. Takie rzeczy tylko w Polsce. Chłopcy z Rock Radia zadzwonili z propozycją, a ona weszła w to jak w masło. I media znowu o niej piszą. Wszystko w imię zasady- nieważne jak, byle po nazwisku. Ona to chyba robi specjalnie. Idąc tym tropem, bardzo chętnie porozmawiam z moim ukochanym Ernestem Hemingwayem. To taki pisarz. Zmarł on ponad 50 lat temu, więc mam większy spontan niż Wendzikowska. Zrobię to nawet za darmo. Mamy więc #wendzikowskachallenge. Ciekawe, czym rozpędzona tak medialnie Wendzikowska zaskoczy znowu. Strach się teraz bać. I odbierać telefony.