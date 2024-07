Karolina Korwin Piotrowska słynie z bacznego obserwowania show-biznesu i komentowania bieżących wydarzeń w charakterystyczny dla siebie sposób. Tym razem "na tapecie" dziennikarki znalazła się m.in. Marina Łuczenko, która podpadła Korwin Piotrowskiej swoim ostatnim postem na Instagramie. Piosenkarka opublikowała mocne oświadczenie, w którym prosi m.in. by nie nazywać jej "celebrytką".

Karolina Korwin Piotrowska w swoim najnowszym felietonie dla portalu onet.pl uznała jej prośbę za niedorzeczną i tak wyraziła swoje zdanie na ten temat:

Teraz niejaka Marina, narzeczona Wojciecha Szczęsnego, postanowiła widowiskowo okazać swoje oburzenie i zrobiła to, co każdy celeb robi, kiedy poczuje nagle w sobie moc, czyli napisała oświadczenie. Na Instagramie.

Dziennikarka wytyka Marinie niekonsekwencję w swojej ochronie prywatności. Zwraca uwagę na to, że piosenkarka z jednej strony prosi, by o niej nie pisano, a z drugiej bardzo skrupulatnie relacjonuje swoje życie prywatne na Instagramie:

Marinie, która jest fajną dziewczyną, życzę jednak więcej konsekwencji. I może warto zapytać, jeśli się nie wie, co to jest profil zamknięty na Insta- z tego, co wiem, Ola Kwaśniewska zna temat doskonale. Bo są takie możliwości i nie jest to niewykonalne, ale fejm jakby mniejszy. Trzeba tylko naprawdę chcieć prywatność chronić a nie robić to wyłącznie dla picu. Może będzie mniej lajków, komentarzy i "szerów" ale prywatność, w minimalnym stopniu, bo kret może się trafić zawsze, jakaś jednak jest - napisała swoim felietonie Karolina Korwin Piotrowska.