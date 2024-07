Choć Karolina Gilon nie znalazła się wśród finalistów "Top Model 5", była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek programu i dzisiaj nie może narzekać na brak propozycji pracy. Mało kto wie, że obok modelingu największą pasją Karoliny jest makijaż, który także traktuje bardzo profesjonalnie:

Makijaż cały czas robię, aczkolwiek coraz mniej mam na to czasu. Ale ludzie się odzywają, są zainteresowani. Czasami zaczynam się bać, bo nie wiem czy ktoś chce się ze mną umówić na makjaż, czy chce po prostu mnie poznać i się ze mną spotkać. To jest takie niewiadome i zaczynam już troszeczkę na to uważać. Bo to też może być niebezpieczne...