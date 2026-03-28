Trwa trzeci sezon "Królowej przetrwania", w którym już od pierwszego odcinka nie brakuje dram. Uwaga szczególnie skupia się na Karolinie Pajączkowskiej, której postawa nie podoba się niektórym uczestniczkom. W rozmowie z Newseria odniosła się do swojego udziału w formacie, a także zdradziła, że przyświeca mu głębszy cel.

To dlatego Karolina Pajączkowska wzięła udział w "Królowej przetrwania"

W rozmowie z Newseria Karolina Pajączkowska podała jasny powód wejścia do programu „Królowa przetrwania”: chce, by jej treści dziennikarskie trafiały do szerokiego grona odbiorców. Zaznacza przy tym, że choć występuje obok celebrytek i influencerek, nie zamierza budować wizerunku na byciu „twarzą od ścianek” ani na reklamowaniu kosmetyków w sieci.

Dla mnie przyjście do takiego formatu pokazuje innym, że kobiety są silne, zaradne, inteligentne, oczytane, a poza tym bardzo mi zależy, żeby moje materiały docierały do szerszego grona. Tworzę bardzo specyficzny content, to są geopolityczne rozmowy na tematy wojenne, o bezpieczeństwie, wojsku i chcę popularyzować tę wiedzę. Ten program daje mi większą platformę i szersze audytorium, żeby to robić

Podkreśliła, że zależy jej na rozpoznawalności opartej na mocnych stronach, doświadczeniu zawodowym i dobrych manierach, a nie na uproszczonych skojarzeniach.

Karolina Pajączkowska zwraca uwagę, że w reality show realizowanym w ekstremalnych warunkach trudno ukryć słabe strony, a kryzysy i nieporozumienia są częścią formatu. Jednocześnie podkreśla, że niezależnie od okoliczności i towarzystwa trzeba zachować klasę, panować nad emocjami oraz udowodnić, że jest się wartościową i pewną siebie kobietą.

Czasy się zmieniają, nie postrzegajmy dzisiaj internetu czy takich formatów jak ''Królowa przetrwania'' jako pudełek, w które zamyka się stereotypowo kobiety, bo niestety przez ostatnie lata tego typu programy robiły im bardzo dużą krzywdę. Pokazywały ich prymitywne wręcz instynkty, a ja wiem, że mogę pokazać coś zgoła innego. Dlatego skorzystałam z tej okazji i nie żałuję. Uważam, że to była przygoda mojego życia. I chciałabym powiedzieć też tym kobietom, które mają poważną pracę, stawiają na edukację i chcą się rozwijać, że macie swoją reprezentację w mainstreamie

Karolina Pajączkowska wbija szpilę koleżance z programu?

W wywiadzie dla Newseria Pajączkowska podkreśliła, że w jej ocenie obecność celebrytek i influencerek niekiedy wpływa na ogólny odbiór kobiet. Jak stwierdziła, widzi dużą moc w mediach społecznościowych, jednak to od kobiet zależy, jak wykorzystają ich siłę. W tym momencie Pajączkowska wspomniała o "influencerkach testujących miniaturkowe jedzenie", co wydaje się być nawiązaniem do Agnieszki Grzelak, która prowadzi na swoim YouTube serię "Japana Zjadam", polegającą na tworzeniu maleńkich słodyczy.

Panie od początku nie pałają do siebie sympatią w "Królowej przetrwania", a w trzecim odcinku doszło nawet między nimi do konfrontacji, która wyraźnie spotęgowała niechęć.

Mam czasami wrażenie, że sposób, w jaki postrzega się kobiety, jest zdominowany właśnie przez influencerki czy celebrytki, a przecież my jesteśmy wykształconymi, wspaniałymi i ambitnymi kobietami. Show-biznes jest narzędziem, którym możemy zwiększać i wypracowywać zasięgi, ale to, co my robimy, zależy od nas, czy chcemy być influencerkami, które testują miniaturkowe jedzenie, czy chcemy być kobietami, które walczą o bezpieczeństwo i patriotyzm. Influencing jest tylko narzędziem, a to jest w naszych rękach, my jesteśmy tym sprawcą

Ostrej konfrontacji nie zabrakło również w najnowszym, czwartym odcinku "Królowej przetrwania".

