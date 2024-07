Karolina Ferenstein-Kraśko pojawiła się w zeszłym tygodniu na uroczystym otwarciu sezonowej restauracji Yacht Club, podczas którego szef kuchni zaprezentował gościom nowe menu. Gwiazda wyglądała na imprezie najlepiej ze wszystkich! Wyrafinowany, prosty look bardzo do niej pasuje.

Karolina Ferenstein-Kraśko jest blondynką, dla tak pasują do niej tego typu kolory. Chodzi oczywiście o beże. Gwiazda miała na sobie prostą sukienkę w kremowym odcieniu beżu, na którą założyła płaszcz z metalowym paskiem. Bardzo modny ostatnimi czasy dodatek! Do tego miała na sobie wysokie, zamszowe kozaki, które doskonale uzupełniły całość. Pamiętajcie, że stylizacja oscylująca wokół jednej barwy to świetne rozwiązanie. Zawsze wygląda stylowo!