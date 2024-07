Karol Okrasa i Anna Lewandowska to gwiazdy, które starają się przekonać Polaków, by zdrowo się odżywiali i dbali o kondycję fizyczną. Mają wspólny cel, podobne zainteresowania, ale czy zdarza im się ze sobą konkurować? Zapytaliśmy o to kucharza:

To jest kobieta, która dąży do swojego celu i to mi się bardzo podoba. Jest to prawdziwy i namacalny okaz tego, że można połączyć radość życia i jednocześnie żyć zdrowo. Jedzenie to element naszego stylu życia. Ania pokazuje, że ten styl życia to jeszcze coś innego.

Karol Okrasa ocenił także słynne śniadania Ani Lewandowskiej. Czy skusiłby się na nie? I dlaczego mówi, że boi się trenerki?

Ania Lewandowska i Karol Okrasa podczas "kulinarnych potyczek" organizowanych przez firmę Philipiak Milano