Chociaż pod postami Ani Lewandowskiej za każdym razem pojawia się wiele miłych komentarzy, niestety, nie brakuje również tych krytycznych. Przeważnie trenerka stara się nie reagować na hejt, ale tym razem zrobiła wyjątek. Ten filmik z pewnością uciszy wielu hejterów.

Reklama

Ania Lewandowska rozprawia się z hejterami

Na co dzień Ania Lewandowska spełnia się jako żona, mama, bizneswoman i trenerka. Zajęć w jej codziennym kalendarzu z pewnością nie brakuje, a ona i tak znajduje czas na nowe. Od kilku dobrych miesięcy żona Roberta uczęszcza na lekcje bachaty - zmysłowego tańca, pochodzącego z Karaibów. Filmiki z treningów chętnie udostępnia w mediach społecznościowych, chwaląc się kolejnymi efektami ciężkiej pracy. Niestety, często musi mierzyć się z ostrymi komentarzami.

Chociaż ona dopiero co uczy się tańczyć bachatę, część internautów gorzko ocenia jej umiejętności, a nawet pisze wprost, by "publikowała filmiki z treningów, jak już nauczy się tańczyć". Trenerka raczej stara się nie reagować na uszczypliwe wpisy i wciąż publikuje nowe nagrania. Zmieniło się to dopiero teraz.

Ania i Robert Lewandowscy Instagram@annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska zdradziła sekret w "Dzień Dobry TVN". Prowadzący: "Ale grzeszna"

Ania postanowiła wykorzystać obecnie panujący na TikToku trend i nagrała krótkie wideo. Na filmiku rusza ustami do dźwięku z wypowiedzią nowego marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, która stała się viralem.

Bardzo cenię Państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć - słyszymy.

"Lewa" dodała też krótki opis, wyjaśniając cały kontekst.

Kiedy czytasz komentarze pod filmami, na których tańczysz bachatę

TikTok Ani Lewandowskiej TikTok@annalewandowska

Do tego zwróciła się do fanów z pytaniem, czy wrzucić kolejne nagranie z tańca. TikTok Ani wywołał lawinę pozytywnych opinii. Internauci docenili jej poczucie humoru i zgodnie stwierdzili, że właściwie rozprawiła się z hejterami.

Zobacz także

Reklama

Filmik możesz obejrzeć TUTAJ.

TikTok Ani Lewandowskiej TikTok@annalewandowska