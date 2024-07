Kanye West publicznie obraził Taylor Swift. Znowu! Mąż Kim Kardashian podczas pokazu swojej najnowszej kolekcji zaprezentował również nagrania z płyty "The Life of Pablo". Na scenie zaśpiewał m.in. utwór Famous. I to właśnie w nim Kanye West obraża swoją młodszą koleżankę ze sceny muzycznej.

Mógłbym się jeszcze przespać z Taylor. To dzięki mnie ta dz**ka stała się sławna- rapował przed tłumem Kanye West.

Słowa piosenki Westa zbulwersowały młodszego brata Taylor Swift. Austin Swift za pośrednictwem Instagrama w dość oryginalny sposób pokazał, co sądzi o zachowaniu męża Kim Kardashian. Chłopak wstawił w sieci filmik, na którym wyrzuca zaprojektowane przez Westa buty do kosza na śmieci. Filmik podpisał: "Czas na wiosenne porządki". Fani gwiazdy byli zachwyceni jego zachowaniem!

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Kanye West obraża Taylor Swift. Raper w ostrych słowach skrytykował wygraną piosenkarki podczas rozdania nagród MTV w 2009 roku. Kanye podczas wręczania statuetki wbiegł na scenę i powiedział, że zwycięstwo należy się Beyonce. Po jakimś czasie West przeprosił Swift i wydawało się, że wojna pomiędzy gwiazdami się zakończyła... Niestety, Kanye West rozpoczął ją na nowo.

Zobaczcie wideo brata Taylor Swift, na którym wyrzuca buty zaprojektowane przez rapera:

Kanye West obraził Taylor Swift.

Taylor Swift nie skomentowała zachowania męża Kim Kardashian.

