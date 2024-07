"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów, który cieszy się dużą sympatią widzów. Dla uczestników jest to nie lada wyzwanie i ogrom pracy, ale korzyści mogą być równie spore. Zwycięstwo Agnieszki Sienkiewicz w poprzedniej edycji z pewnością otworzyło jej furtkę do kariery. Zobacz: Sienkiewicz odeszła z "M jak Miłość", ale dostała nową rolę. Znamy szczegóły

Reklama

Aktualnie trwają prace nad kolejną edycją show. Co prawda nie znamy jeszcze pełnej obsady uczestników, ale jedno jest pewne. Jak podaje portal Plejada.pl na parkiecie pojawi się Kamila Szczawińska, która niegdyś robiła zawrotną karierę za granicą jako modelka. Teraz pod okiem jednego z najlepszych tancerzy show, Rafałem Maserakiem, będzie dawała z siebie wszystko. Modelka jest trochę wyższa od tancerza, ale na szczęście ma on doświadczenie z większymi od niego kobietami, czego przykładem była ostatnio Marcelina Zawadzka.

Mają szanse na Kryształową Kulę?

Zobacz: Kurdej-Szatan traci fortunę przez kontrakt z siecią komórkową: Basia nie ma wyboru

Zobacz także

Reklama

Celebrytki na otwarciu butiku dla dzieci: