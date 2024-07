Kajetan Poznański został zatrzymany na Malcie! Tę informację potwierdziła policja! Podejrzany o zabójstwo 30-letniej kobiety był poszukiwany od kilku tygodni. Na szczęście dziś udało się go złapać!

Sprawą Kajetana Poznańskiego żyje cała Polska. Mężczyzna jest podejrzewany o bestialski mord na 30-letniej kobiecie. Do zdarzenia doszło na początku lutego w Warszawie. W jednym z mieszkań na Żoliborzu strażacy, wezwani do pożaru, znaleźli w nadpalonym worku ciało młodej kobiety bez głowy. Głowę odnaleziono później w plecaku, w tym samym mieszkaniu. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna zabił Katarzynę J. w mieszkaniu na Woli, a następnie przewiózł jej ciało do wynajmowanego przez siebie mieszkania na Żoliborzu.

Za mężczyzną wystawiono tzw. czerwoną notę Interpolu. Poszukiwano go w ponad 190 krajach! W zatrzymaniu na Malcie uczestniczyli Polacy - policyjna grupa pościgowa z Poznania, tak zwani "łowcy cieni" oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Według informacji RMF FM 24, przygotowywał się do kolejnej ucieczki - tym razem do Afryki Północnej.

Kajetan Poznański pracował w bibliotece na Woli, jest absolwentem dziennikarstwa i filologii klasycznej. W ramach kulturalnego koła naukowego prowadził portal „Książę i żebrak”, publikował w roczniku „Meander” Polskiej Akademii Nauk. Interesował się postacią Hannibala Lectera, bohatera filmu „Milczenie Owiec”.

Mężczyzna, po zatrzymaniu na Malcie, zostanie przetransportowany do Polski. Policja nie chce zdradzać szczegółów śledztwa.

