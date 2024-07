Kaja Śródka już w kwietniu przywita na świecie swoje pierwsze dziecko. Znana stylistka i projektantka fraków do ostatnich chwil zamierza jednak pracować. Pojawia się też na różnych imprezach, ukrywając swój ciążowy brzuszek. Na ostatniej konferencji "Pytania na śniadanie", gdzie często występuje jako ekspertka modowa, nie udało jej się to, mimo przemyślanej stylizacji. Przypomnijmy: Śródka lada moment rodzi. Ciężko jej ukryć ogromny ciążowy brzuszek

Ciąża to dla Środki okres, kiedy niestety, nie do końca potrafi skupić się na swojej pracy. W wywiadzie dla Lifestyle Newseria gwiazda zdradza, że w ostatnim miesiącu jest rozkojarzona i ciężko jej się skoncentrować na obowiązkach:

Kobiety w ciąży staja się lekko odmóżdżone . Albo tylko ja. Czuję się fizycznie bardzo dobrze. Ale lekki taki odpał i odmóżdżenie, które nadchodzi w tym ostatnim miesiącu, to prawda . Rozkojarzenie, wychodzę z domu - zapominam zamknąć drzwi- wracam się 20 razy. Trudno mówić o konsekwencji w kontekście pracy. I tego,że można wszystko robić jak dawniej. Jak taszczę stylizację do Pytania na Śniadanie, mam narzeczonego zaprzężonego jak niewolnika, żeby mi pomagał - przyznaje Kaja

Ojcem dziecka jest dziennikarz Patryk Mikiciuk, jednak Kaja nie zamierza z nim wziąć ślubu. Jak przyznaje, taki papier nie jest jej do niczego potrzebny:

Nie wiem, dlaczego w naszym kraju za kontrowersyjne uważa się zaręczyny bez planowania ślubu. Ale jak to, po co się zaręczać i nie brać ślubu? Po to, żeby móc mówić o swojej ukochanej osobie czy partnerze jako o narzeczonym lub narzeczonej, ale niekoniecznie spisywać to na papierze. Obiecać sobie po prostu, że chcemy być razem. Na razie nic się nie zmieniło, podziwiam tylko suknie ślubne na okładkach, chociaż nie na ostatniej okładce Vogue’a, bo nie rozumiem, jak mogli tam umieścić Kim Kardashian - przekonywała stylistka