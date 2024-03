Anna i Grzegorz poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony" i uchodzą za najpopularniejszą parę. Małżonkowie są dziś szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci – Jasia i Liwii. Ulubieńcy widzów cieszą się niesłabnącą sympatią i chętnie publikują w mediach społecznościowych fragmenty ze swojego życia, budując silną więź z fanami. Najnowsze filmiki wywołały spore poruszenie, a fani zwrócili uwagę na ubiór Grzegorza! Myślicie, że ubrał się stosownie do okazji?

Fani gorzko o ubiorze Bardowskiego z "Rolnik szuka żony"

Anna i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony", chętnie dzielą się w mediach społecznościowych swoim życiem, regularnie udostępniając nowe zdjęcia i nagrania. Żona rolnika zgromadziła już ponad 314 tysięcy obserwujących na swoim Instagramie, którzy chętnie śledzą każdy jej nowy post. Ostatnio zrelacjonowali fanom wyjazd do pałacu, który starannie udokumentowali w mediach społecznościowych. Jak się później okazało wybór pałacu na weekend był nieprzypadkowy. Para miała podwójny powód do świętowania - rodzice Grzegorza obchodzili urodziny!

Jednak to, co wywołało największe poruszenie, to ubiór Grzegorza: nie wszystkim przypadł on do gustu. Pod postem wywiązała się dyskusja i fani przerzucali się między sobą komentarzami! A wy pod, którym "obozem" się podpisujecie?

Ania nie zadbałaś o męża, taka uroczystość a Grześ po roboczemu. Tato zasługuje na szacunek w takim dniu

Wszystko ślicznie, ale mąż tak by się przydało przywdziać go bardziej odświętnie, rolnicy też mają garnitur w szafie

Pani tak elegancko ubrana, dzieci również a mąż tak troszkę mniej grzmieli fani w komentarzach.

Pojawiły się też głosy od osób, które broniły Grzegorza.

Piękny film. Piękni Wy. Dla Teściów najlepsze życzenia. Ps. A co do Grześka czy jeszcze nikt przez tyle lat nie zauważył, że on ma swój styl. I tak czuje się zawsze najlepiej. To była uroczystość rodzinna, w gronie rodzinnych gdzie czujemy się najlepiej. Grzesiek jest po prostu sobą. Pozdrawiam

Ja nie wierzę w to co czytam jacy ludzie są bezczelni jak można komentować jak ktoś się ubrał. Ludzie to są jego rodzice oni się cieszyli z tego, że mogli wszyscy się spotkać i spędzić razem czas świętować, rozmawiać a nie skupiać się na tym czy Grzesiek ma spodnie od garnituru czy jeansy z wypchanymi kieszeniami. Następna sprawa dlaczego pani Ania nie ubrała męża?! a przepraszam mąż to nie ma swojej głowy rąk żeby się ubrać tylko zawsze ta kobieta bo nie wystroiłaś męża! Mąż jest dorosłym człowiekiem i wie co ma robić. Radzę skupić się na sobie i dać żyć innym bo niektórzy nie robią czegoś na pokaz bo wypada tylko po prostu są sobą. Dużo zdrówka dla teściów bo to najważniejsze. pisali fani w komentarzach.

Instagram/@ania.baradowska

Sam wyjazd jednak najwidoczniej przebiegł bez większych zakłóceń, a małżeństwo świetnie się bawiło. Co ciekawe, nie tylko Bardowscy mają powody do radości. Fani odliczają dni, bo zbliża się 11. edycja popularnego programu "Rolnik szuka żony". W Niedzielę Wielkanocną o 21:20 wyemitowany zostanie odcinek zerowy z wizytówkami uczestników. Po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Rolnika" w wizytówce pojawią się aż 3 kobiety!

Będziecie oglądać?

