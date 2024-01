Narodziny pierworodnej córeczki wywróciły życie Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego do góry nogami. Młodzi rodzice zupełnie zatracili się w nowej roli i na swoich profilach w mediach społecznościowych chętnie przemycają drobne kadry z opieki nad małą Mają. Kolejny raz jednak ich decyzja wywołała niemały skandal.

W czerwcu ubiegłego roku życie Wersow i Friza stanęło na głowie, gdy na świat przyszła ich pierwsza pociecha. Szczególnie 27-latka w pełni oddała się macierzyństwu i od tamtej pory dumnie chwali się Mają w sieci. Para zdecydowała, że nie będzie ukrywać wizerunku dziewczynki, a na swoich Instagramach chętnie pokazują, jak ta się rozwija.

Obecnie cała trójka przebywa na Bali, co oczywiście Weronika i Karol skrupulatnie relacjonują w mediach. Szybko jednak publikowane przez nich kadry wywołały burzę. Najpierw to Frizowi dostało się po tym, jak pokazał, w jaki sposób nosi małą Maję w nosidle. Internauci krytycznie ocenili nie tylko usadzenie dziewczynki, ale i samo nosiło, które, jak podkreślali, było nieodpowiednie. Emocje dobrze nie opadły, a już wybuchła kolejna afera.

Tym razem rozgoryczenie odbiorców wywołało zdjęcie Mai w samochodowym foteliku. Ci prędko zauważyli, że fotelik był przeznaczony dla znacznie starszych dzieci, a córeczka Wersow i Friza jest do niego zdecydowanie za mała. Pewna TikTokerka nagrała nawet cały filmik, grzmiąc nad decyzją młodych rodziców.

Małe dzieci, niemowlęta przed ukończeniem 12. miesiąca życia, nie mogą bezpiecznie podróżować przodem do kierunku jazdy. Jest to niebezpieczne i może skończyć się naprawdę w trumnie. Wolę nie wyobrażać sobie, co dziecku może się stać, na pewno nic przyjemnego. Może się to skończyć tragedią. Jeśli skończy się tylko poważnymi urazami, ale dziecko będzie żyło, to naprawdę będzie cud. Najlepiej, jakby mała Maja jeździła nadal w łupinie, co najmniej przez 4 miesiące, jak nie więcej

- mówiła rozemocjonowana TikTokerka.