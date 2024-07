W miniony poniedziałek odbył się pokaz jednego z najbardziej znanych modowych duetów w Polsce - Bohoboco. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada gwiazd, ale szczególną uwagę zwracała na siebie Klaudia Halejcio. Zobacz: Halejcio o krok od wpadki na pokazie Bohoboco. Pochwaliła się też nową fryzurą

Na pokazie pojawiła się także Kaja Śródka, która bacznie obserwuje, co dzieje się w polskiej modzie, ponieważ sama zajmuje się projektowaniem. Niestety gwiazda nie była usatysfakcjonowana wieczorem, ponieważ rozpoczęcie pokazu opóźniło się o blisko dwie godziny. Śródka nie omieszkała o tym poinformować za pomocą profilu na jednym z portali społecznościowych:

Pokaz rozpoczynający się z 2h opóźnieniem to tylko moim zdaniem jest słabe:/? Nie ma co, po prostu wiecej nie przyjde. Jeżeli ktoś nie szanuje Twojego czasu szkoda go marnować na...