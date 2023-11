Dwa miesiące po odejściu z "M jak miłość", Kacper Kuszewski zdradza nam powody swojej decyzji. Dlaczego to zrobił i czy dostaje nowe propozycje pracy? Plotkowano, że ma zagrać w nowym serialu z Basią Kurdej-Szatan. Czy to prawda?

"M jak miłość" przez lata zapewniało mi komfortową sytuację. Większość aktorów żyje od propozycji do propozycji i nigdy nie wie, czy telefon zadzwoni, czy nie. A ja miałem stałą pracę! Z drugiej strony czułem się już znużony, potrzebowałem zmiany i nowych wyzwań. Wielu widzów kojarzy mnie tylko z rolą Marka i zaczęło mnie to uwierać. Wiem, że trudno będzie mi się od tego wizerunku „odkleić”, ale chcę pokazać swoje inne aktorskie kolory i możliwości.

Na pytanie, czy odbiera teraz telefony z kolejnymi ciekawymi propozycjami, Kacper Kuszewski odpowiedział:

Pojawiły się zaproszenia na najróżniejsze koncerty . Myślę, że to plon moich sukcesów w „Twoja twarz brzmi znajomo”, bo zacząłem być postrzegany jako aktor śpiewający. Właśnie wystąpiłem w Operze Leśnej w koncercie muzyki francuskiej, co było dla mnie sporym wyzwaniem, ponieważ nie znam tego języka. Wspólnie z Katarzyną Zielińską przygotowujemy kolejny spektakl muzyczny na scenie teatru Roma. Poprzedni miał tytuł „Berlin, czwarta rano” i był dużym sukcesem. Tym razem rzecz będzie się dziać w innym mieście i na innym kontynencie, ale również w latach międzywojennych. (...) Jednocześnie zaczynam w teatrze Capitol próby do ciekawej współczesnej komedii rosyjskiej.

Najciekawsze aktor powiedział jednak na końcu. Okazuje się, że Kacper zmienił ostatnio swoją filozofię życia. To tłumaczy wszystko!

Ostatnio zupełnie inaczej zacząłem myśleć o przyszłości, a w zasadzie prawie wcale o niej nie myślę. Przestałem planować skrupulatnie np. swoją karierę zawodową. Kiedyś uważałem, że człowiek powinien mieć wytyczone cele i konsekwentnie je realizować. Tymczasem moje doświadczenie jest takie, że można osiągnąć wiele celów, a ciągle mieć poczucie niespełnienia. Czasem, gdy człowiek zafiksuje się na realizacji zadań, to przegapia mnóstwo fantastycznych sytuacji, szans, ludzi i miejsc, które mogłyby zdarzyć się gdzieś po drodze i zaprowadzić nas w inne, może dużo ciekawsze rejony. Dlatego dziś daję sobie prawo do tego, by nie wiedzieć, czego tak naprawdę chcę. Dziennikarze pytają mnie tak jak pani: „Odszedł pan z serialu i jakie ma pan dalsze plany?”. Będąc absolutnie szczerym, odpowiem, że ich nie mam i daję sobie czas, by przydarzyło mi się coś nieoczekiwanego.