Szumnie zapowiadana premiera piosenki Patricii Kazadi i Matta Pokora za nami. "Wanna Fell You Now" całkiem dobrze radzi sobie na polskich listach przebojów i jest szansa, że wyniki mogą być jeszcze wyższe. Właśnie ukazał się teledysk do chwytliwej piosenki zwiastującej debiutancką płytę Patricii (zobacz: Oto nowa seksowna para?).

Akcja klipu rozgrywa się na warszawskim Dworcu Centralnym oraz w klubie "1500 metrów do wynajęcia" i opowiada historię znajomości gwiazdy z francuskim gwiazdorem. Ujęcia świetnie współgrają z muzyką i ciężko oderwać wzrok od samych seksownych bohaterów.

Z taką propozycją przed Kazadi stoi całkiem spora możliwość zrobienia zagranicznej kariery. Zanim jednak zamiesza na obcych rynkach, musi zdać egzamin w Polsce. A szanse, że się uda są całkiem spore...

