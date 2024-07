1 z 5

Justyna Steczkowska na Różach Gali 2015 pojawiła się z mężem, Maciejem Myszkowskim! Para nie szczędziła sobie czułości na ściance. Widać, że artystka i projektant kochają się jak mało kto w polskim show-biznesie. W trakcie trwania gali, piosenkarka wręczyła nagrodę w kategorii "Muzyka".

Justyna postawiła dziś na biały kombinezon z kryształków z kolekcji The One marki Tomaotomo! Do tego dobrała plisowany płaszcz marki Norman projektu Moniki Mrońskiej. Prezentowała się jak na diwę przystało!

Zobaczcie zdjęcia Justyny i Macieja z "Róż Gali" 2015!