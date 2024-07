Justyna Steczkowska spędziła Sylwestra w Zakopanem. Była gwiazdą muzycznej imprezy TVP, a na miejscu towarzyszyli jej m.in. syn Leon Myszkowski z partnerką, Ksenią oraz mąż Maciej Myszkowski. Wszyscy zatrzymali się w jednym z luksusowych hoteli, gdzie odbyło się huczne afterparty po sylwestrze. Do sieci trafiły zdjęcia z imprezy - Justyna szalała na parkiecie z dziewczyną Leona, ten zaś spędzał sporo czasu ze swoim ojcem. Zobaczcie zdjęcia!

Justyna Steczkowska na parkiecie z partnerką syna [ZDJĘCIA]

Końcówka roku była dla Justyny Steczkowskiej pracowita, ale i stresująca. Gwiazda dała wielkie show na scenie w Zakopanem, a zaraz po swoim występie zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z gościem specjalnym Sylwestra Marzeń w TVP - zespołem Black Eyed Peas. Nie spodziewała się chyba, że krótkie spotkanie pod sceną z muzykami będzie przyczyną sporej afery. Hejterzy zarzucili Justynie to, że podczas pozowania do fotki chciała zasłonić tęczową opaskę, którą miał na sobie lider grupy. Steczkowska od razu jednak odpowiedziała na ostrą krytykę, twierdząc, że to bezpodstawna manipulacja, a cała sytuacja jest dla niej po prostu abstrakcyjna.

Zanim jednak wybuchł ten nieco nadmuchany skandal, Justyna Steczkowska bawiła się na imprezie zorganizowanej przez hotel, w którym zatrzymała się w Zakopanem. Na parkiecie towarzyszyła jej głównie dziewczyna Leona Myszkowskiego, Ksenia. Widać, że panie mają ze sobą świetny kontakt i uwielbiają spędzać ze sobą czas!

Tymczasem syn gwiazdy, Leon Myszkowski, który na scenie w Zakopanem wystąpił u jej boku, na swoim Instagramie pokazał zdjęcie z dawno niewidzianym mężem wokalistki, Maciejem Myszkowskim. Prawda, że są do siebie bardzo podobni?

Tego Sylwestra Justyna Steczkowska z pewnością zapamięta na długo. Gwiazda pod sceną w Zakopanem spotkała się nie tylko z Black Eyed Peas, ale również... Edytą Górniak. Po koncercie doszło do symbolicznego pojednania wokalistek.

