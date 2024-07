Pod koniec marca tego roku odbyła się premiera książki Agaty Steczkowskiej - „Steczkowscy. Miłość wbrew regule”, w której siostra Justyny opowiedziała o relacjach rodzinnych i miłości jej rodziców - Danuty i Stanisława Steczkowskich. W książce nie zabrakło kontrowersyjnych wyznań m.in. na temat przeszłości ojca sióstr, który był księdzem:

Zobacz: „Jestem dzieckiem księdza’’! Poruszająca rozmowa z Agatą Steczkowską

Na oficjalnej premierze książki nie pojawiła się żadna z sióstr. A wszyscy zastanawiali się, jak książkę i jej odbiór przyjmie Justyna Steczkowska.

Gwiazda długo nie zabierała głosu w sprawie. W programie „Gwiazdy Cejrowskiego” postanowiła krótko skomentować zamieszanie wokół siostry i jej dzieła:

Nie będę tego komentować, bo to nie jest książka, którą ja pozwoliłabym sobie napisać. To nie jest moja historia, tylko moich rodziców i to powinna być książka napisana przez nich. Albo przynajmniej podpisana przez nich. Ja tej książki nie napisałam… Ale mojej siostrze życzę szczęścia i powodzenia, bez względu na to, co robi jak postępuje.